Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin insanı yeniden Elon Musk oldu

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Forbes'in gerçek zamanlı dünyanın en zengin kişileri listesine göre 201,7 milyar dolar servet ile yeniden dünyanın en zengin insanı oldu.

Forbes'in verilerine göre bu yıl Tesla hisselerinde yüzde 720 artış yaşayan Musk, yeniden listenin ilk sırasına yerleşti.

201,7 milyar dolarlık bir servete ulaşan Musk, tıpkı Louis Vuitton'ın CEO'su Bernard Arnault ve Jeff Bezos gibi 200 milyar dolar barajını aşan isimler arasına girdi. Listenin ikinci sırasında ise 193,1 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos yer aldı.

Bezos ve Musk arasındaki rekabet uzaya taşındı

Webtekno'nun haberine göre, Musk ve Bezos arasındaki rekabet, sadece Forbes'in listesinde değil aynı zamanda uzay taşımacılığı sektöründe de devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Blue Origins, NASA'nın SpaceX'e bir nevi torpil geçtiğini gerekçe göstererek uzay ajansına dava açmıştı. Bunun yanı sıra Bezos, SpaceX'in Federal İletişim Komisyonu kurallarını çiğnediğini belirterek Musk'ın şirketine de dava açtı.

İkili arasındaki ipler gittikçe daha da gerilmeye başlamışken yarışı şimdilik Musk kazanmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde dünyanın en zengin insanı seçilen ancak Tesla'nın hızlı değer kaybetmesiyle geri sıralara düşen Musk, bir kez daha dünyanın en zengin insanı seçildi.