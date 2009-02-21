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Yaşam

Fondünün en iyi 10 adresi

Fondünün ne olduğunu bilmeyeniniz ya da tatmayanınız var mı? İşte sizin için fondü hakkında bilinmesi gereken hemen her şeyi not düştük.

21 Şubat 2009 02:00

Fondü, 18. yüzyılda İsviçre’de ortaya çıktı: Peynir bir kapta eritiliyor, uzun çatallarla ekmek ve sebze parçaları bandırılarak yeniyor. Peynirin içinde eritildiği toprak ya da dökme demir kap, masada hafif bir ateş üzerine oturtularak sıcak tutuluyor.

İsviçre fondüsünün geleneksel tarifinde gravyer ve Emmental peyniri, bu peynirleri doğrudan ateşten koruyan ve güzel bir tat veren sek beyaz şarap, taze peynirin tadının acı olmasını engelleyen vişne brendisi (kirsch), peynirin dağılmasını engelleyen mısır unu var. Fondünün etlisi, sebzelisi, çikolatalısı da yapılıyor. Yine geleneksel bir İsviçre yemeği olan raklet ise, raklet peynirinin kızartılmasıyla hazırlanıyor. Fondü restoranlarının çoğunda raklet de var.

İşte en lezzetli fondüyü yiyebileceğiniz 10 adres:

1-Swiss Chalet Restoran, Swissotel/İSTANBUL
2-Swiss Restoran /İSTANBUL
3-Azzur Restoran, Mövenpick Otel/ İSTANBUL
4-Crepe&Fondue Restoran/İSTANBUL
5-Kahve Dünyası
6-Leonardo Restoran/ İSTANBUL
7-Passion Kafe/ İSTANBUL
8-Long Table, The Sofa Otel/ İSTANBUL
9-Fondue Switzerland Restoran Cafe&Bar/ İZMİR
10-Wine House Restoran /ANKARA

Swiss chalet restoran

Her çeşit fondü bulunuyor

İstanbul Maçka’daki Swissotel’de bulunan Swiss Chalet’in mönüsünde fondü de var. Peynirli fondüde gravyer, Emmental, Freiburger ve Tilsit peynirleri kullanılıyor. Sarmısak, şarap ve kirsch’le servis ediliyor. Et fondü sığır filetosuyla hazırlanıyor,
salsa, yoğurt, tartar gibi soğuk soslarla
servis ediliyor. Bulyon ve sebzelerle sunulan bir başka et fondü ve raklet de var. Çikolatalı fondüyü de unutmamalı. Alakart mönünün fiyatı 48-90 lira.
(212) 326 11 00

Swiss Restoran

İşletmecisi İsviçreli

İstanbul Yeniköy’deki Swiss Restoran’ı 1999’dan beri İsviçreli Ursula Yazıcı ve eşi Aydın Yazıcı işletiyor. Bonfile, Viyana usulü şnitzel gibi yemekler de bulunuyor. Tavada patates rendesi röşti ve raklet gibi spesiyaliteleri meşhur. Fondüler tartar, acı, hardal ve mayonez gibi soslarla servis ediliyor. Peynir fondü kornişon ve soğan turşusu, esmer ekmek parçacıklarıyla sunuluyor. Fondü porsiyonu 33 lira. Rezervasyon şart. Haftanın her günü 11.30-22.00 arası açık. Tel: (212) 223 27 77

Azzur Restoran

Trüflü fondü var

İstanbul Levent’teki Mövenpick Hotel’in Azzur Restoran’ında hem rokfor peynirli, dana filetolu “chinoise”, hem trüf (çok değerli bir mantar), İsviçre dağ peynirleri ve beyaz şarapla hazırlanan peynir fondüsü, hem de raklet var. Fondüler, brokoli, karnabahar, haşlanmış patatesle servis ediliyor. Çikolata fondü, meyve küpleri, gofret ve Türk lokumuyla sunuluyor. Trüflü fondü 20, rokfor peynirli 24, Lindt çikolata fondü 27, raklet 25 lira. (212) 319 29 29.

Crep& Fondue Restoran

Karidesle bile yapıyorlar

Etiler Akmerkez’in karşısındaki Crepe&Fondue’de beş çeşit fondü var. Sebzelerin içinde pişirilen fondue chinoise’ı bitirdikten sonra suyunu çorba olarak içebiliyorsunuz. Yağda pişirilen etli fondü, patates kızartmasıyla servis ediliyor. Peynirli fondü, gravyer ve Emmental peynirleriyle yapılıyor. Cafe de Paris sosları fondülere tat katıyor. İsteğe göre karides fondü de yapılıyor. Fondüler 41, et 52, chinoise 48, çikolata 27.5, raklet 17.5 lira. Her gün 11.30-00.30 arası açık. Tel: (212) 351 49 51-53

Kahve Dünyası

Çikolata fondü meşhur

Kahve Dünyası’nın kafelerinde çikolatalı fondü, sütlü, bitter ve beyaz çikolatayla hazırlanıyor. Çikolata eritilerek fondü kasesine konuluyor. Sıcaklığını koruması için kasenin altındaki mum yakılıyor. Çilek ve muzla servis ediliyor. Kahve Dünyası, evde yapmak üzere özel bir çikolata fondü seti (20 TL) satıyor. Sette 150 gr çikolata, fondü tabağı, fondü çatalı ve mum var. Muzlu çikolatalı fondü 7.5, karışık meyveli 9, çilekli 10 lira. Kahve Dünyası’nın 6 corner’ı, 48 kafesi var.

Leonardo Restoran

Polonya lokantası yorumu

İstanbul Polonezköy Meydanı’ndaki Leonardo, 1993’te restoran haline getirilen 110 yıllık iki katlı bir ev. Lokantayı Dohoda ailesi işletiyor. Peynir fondü brokoli, karnabahar ve haşlanmış patatesle servis ediliyor. Çikolatalı fondü için, portakal liköründen bir sos hazırlanıyor. Et fondü haşlanmış patates, mantar, yoğurt, mango sosları ve turşu ile sunuluyor. Restoran ayrıca Polonya, Osmanlı ve Orta Avrupa mutfaklarının örneklerinı sunuyor. Et 40, peynir 30, çikolata fondü 25 lira. Tel: (216) 432 30 82.

Passion Kafe

Simitle iyi gider

1997’den beri hizmet veren Yeniköy’deki Passion Kafe, Türk tadıyla İsviçre fondüsünü birleştirmiş, müşterilerine simit banarak yenen fondü mıhlama servis ediyor. İçinde gravyer, Emmental, parmesan ve mıhlama peyniri, Portekiz Porto’su, Muscat şarabı, mercanköşk ve taze biberiye otları var. Çikolatalı fondü, bitter çikolata, portakal likörü ve Fransız konyağı ile hazırlanıyor. 2 kişilik simit bandırmalı fondü mıhlama 22, bitter çikolatalı fondü 26 lira. Tel: (212) 299 09 50.

Long table

Gorgonzola peyniriyle

İstanbul Nişantaşı’ndaki The Sofa Otel’in içinde bulunan Long Table Burjuva Bar’da, ünlü İtalyan peyniri gorgonzola ve beyaz şarapla hazırlanan peynirli fondü de sunuluyor. Fondü küp küp kesilmiş ekmeklerle servis ediliyor. Lokantanın mönüsünde fondü dışında dünya mutfağından başka örnekler de sunuluyor. Pazar hariç her gün 18.00’de açılıyor. Tel: (212) 224 81 81.

Fondue Switzerland Restoran

Türk zevkine uygun

İsviçre’de uzun yıllar yaşadıktan sonra İzmir’e yerleşen Marcus ve Şefika Blöchlinger çifti, tatil için geldiklerinde dostlarının sürekli fondü, fondü seti ve peyniri istemesi üzerine Fondue Switzerland Restoran’ı açtı. Peynirli fondü Emmi peyniriyle (üç çeşit peynir karışımı), raklet ise peynir, et, piliç, hindi, patates, ekmek, mantar, biber, soğan, kornişon turşu, baharatla yapılıyor. Aşçı Kadir Çelik, İsviçre’de iki yıl özel eğitim almış. Tel: (232) 465 19 29.

Wine House

Etleri müşteri pişiriyor

Ankara’da dağ evlerini çağrıştıran dekoruyla 19 yıldır hizmet veriyor. Orhan Erişen ve Osman Türker’in işlettiği mekanın şefi Recep Karagöz üç fondü çeşidi yapıyor. Peynir fondü (22 lira), eski kaşar, gauda ve Emmental peynirleriyle yapılıyor. Bourguignonne fondü (26 lira), bonfile parçacıklarının kızgın yağda pişirilmesiyle yapılıyor. Masaya çiğ getirilen et istediğiniz gibi pişiyor. Çikolatalı fondü (16 lira) meyve ve cevizle sunuluyor. (312) 490 86 74.


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