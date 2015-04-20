Folklor eğitmeni çocukları tokatla 'motive' etti, görüntüleyen kameramanı da yumrukladı!

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen grup birinciliği yarışmasında eğitmen Mustafa Burak Çağlar, ekipte bulunan çocuklara gösteri öncesi tokat attı. Bu anı görüntüleyen yerel televizyon kameramanı Adem Alp de, eğitmenin yumruklu saldırısına maruz kaldı.

İsmail Aytemiz Spor Salonu’nda 18- 19 Nisan günleri arasında yapılan yarışmaya İstanbul, Ankara, İzmir, Iğdır, Erzurum, Kars, Bayburt, Ağrı, Kocaeli, Gümüşhane’den halk oyunları ekipleri katıldı.

Yarışmanın yapıldığı salonun giriş kısmında ‘yıldızlar geleneksel düzenlemesiz’ dalında mücadele eden Erzurum Palandöken Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübünün eğitmeni Mustafa Burak Çağlar’ın, öğrencileri sözde ‘motive etmek için’ yüzlerine ve bacaklarına eliyle vurması dikkat çekti.

'Ne çekiyorsun' yumruğu

Gösteri kıyafetli çocuklara yönelik şiddeti görüntüleyen yerel televizyon kanalı Serhat TV kameramanı Adem Alp de Çağlar’ın saldırısına uğradı. İddiaya göre önce ‘Ne çekiyorsun?’ diyerek eliyle kamerayı kapatan ve kameranın ışık sistemini kıran, LCD ekranına zarar veren Çağlar, Adem Alp’ı yumrukladı. Alp’in şikayeti üzerine spor salonuna gelen polis, eğitmen Çağlar ve kameremanı ifadelerinın alınması için Kazımpaşa Polis Merkezi’ne götürdü.

'Karakolda da saldırdı'

Dayak yediğini ve kamerasının kırıldığını belirten Adem Alp şunları anlattı: “Salonda yanıma gelen biri, eğitmenin öğrencileri dövdüğünü söyledi. Gidip baktığımda Mustafa Burak Çağlar’ın halk oyunları ekibindeki çocuklara tokat attığını, yanaklarını sıktığını, bacaklarına vurduğunu gördüm ve kayıt yaptım. Uzaktan bir süre çekim yaptıktan sonra yanına gidip bunu neden yaptığını sordum. “Sen nasıl çekersin?” deyip önce kameramı kırdı, sonra bana vurmaya başladı. Şikayetçi olmam üzerine karakola getirildik. Karakolda da saldırdı.”

Eğitmen Çağlar, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.