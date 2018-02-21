T24 LogoT24 Logo
Spor

Folkart, Menemen Belediyespor'a dava açıyor

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderliği geri alan Menemen Belediyespor'a sezon başında forma göğüs reklamı veren Folkart Yapı, sözleşme şartlarına aykırı olarak takım formasına başka bir inşaat şirketinin reklamını alındığı için hukuki süre

21 Şubat 2018 14:07

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta liderliği geri alan Menemen Belediyespor\'a sezon başında forma göğüs reklamı veren Folkart Yapı, sözleşme şartlarına aykırı olarak takım formasına başka bir inşaat şirketinin reklamını alındığı için hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Folkart Kurumsal İletişim Müdürlüğü, forma reklamı konusunda Menemen Belediyespor\'u karşılıklı saygı ve iyi niyetle imzalanan reklam sözleşmesinin koşullarına uymaya davet ettiklerini ama herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Şirket olarak, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile işbirliği içinde sezon başında aralarında Menemen\'in de bulunduğu 7 İzmir kulübüne forma göğüs reklamı sponsoru hatırlatan Folkart, yaşanan sürecin kendilerini üzdüğünü bildirdi.
Sezon başında daha önce de Karşıyaka\'yla benzer sorunu yaşamasına rağmen ardından krizi çözüme kavuşturan şirket, Menemen Belediyespor\'un ise yapılan sözleşmenin aksine Folkart yerine bir başka inşaat şirketinin marka reklamı ile sahaya çıktığını, bu manzara karşısında kulüp başkanı ve yönetimini nazikçe sezon başında yapılan anlaşmanın koşullarına uymaya davet etmelerine rağmen sonucun değişmedini, bu yaklaşımın hem Folkart\'a, hem de anlaşma koşullarına titizlikle uyan diğer İzmir takımlarına karşı saygısız bir tablo oluşturduğunu vurguladı. Firma, marka konumlanması nedeniyle üzülerek de olsa Menemen Belediyespor\'la ilgili hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı. Folkart, sezon başında Menemen\'e forma göğüs reklamı karşılığında 250 bin TL artı KDV ödemesi yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKırmızı GrupMenemen BelediyesporFolkart YapıFolkart KurumsalMüdürlüğüSpor Kulüpleri Birliği VakfıMenemenFolkartSezonKarşıyakaFirmaTLKDV

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24