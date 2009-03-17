Foklar için çıplak ve kanlı protesto

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bugün ürkütücü bir eylam gerçekleşti. Kadın, erkek, 100'den fazla kişi kentin merkez meydanında buluştu ve çırılçıplak soyundu. Sonra vücutlarına kan rengi boya sıkıp yerlere yattılar.



Soğuğa meydan okuyan kalabalık grubu görenler oldukça ürkütücü bir şey olduğunu söylediler. Ama grubun neden bunu yaptığını öğrenenler, onlara destek verdi.



"Equanimal" adlı hayvanları koruma grubunun üyeleri olan eylemciler, bu şekilde Kanada'nın fok avını protesto ettiklerini açıkladılar. Nisan ayında başlayacak olan Kanada'nın fok avı, 350 yıldır devam ediyor. Tepkilere rağmen Kanada bu yıl da 270 bin kadar fok öldürülmesine yeşil ışık yaktı. Eti ve derisi için avlanan fokların yüzde 40'ı kadarının derileri canlı canlı yüzülüyor.



Nisan ayında başlayan fok avı Kanadalı balıkçı ve avcılar için önemli bir geçim kaynağı. Benzer fok avı Rusya, Finlandiye ve Norveç'te de yapılıyor.





