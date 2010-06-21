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Yaşam

Foklar balıkları bıyıklarıyla tespit ediyor!

Fokların avlarını, balıkların suda arkalarında bıraktıkları gözle görünmez izleri bıyıklarıyla saptayarak buldukları belirlendi.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Fokların avlarını, balıkların suda arkalarında bıraktıkları gözle görünmez izleri bıyıklarıyla saptayarak buldukları belirlendi.

Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, biyologlar, köpeklerin yiyeceklerini kokuların izini sürerek bulması gibi, fokların da balıkların suda bıraktığı belli belirsiz izleri saptama yeteneğine sahip olduğunu tespit etti.

Fokların bıyıkları o kadar hassas ki, bir balığın arkasında bıraktığı izi balığın geçip gitmesinden yarım dakika sonrasına kadar saptayabiliyor.

Rocstock Üniversitesi Denizcilik Bilimi Merkezi zooloğu Dr. Wolf Hanke, fokların bir balık geçip gittikten 35 saniye sonrasına kadar, yani 70 metre uzaklaştıktan sonra bile avlarının izini bularak takip edebildiğini söyledi.

Foklar, karanlık veya kirli sularda kaçan avları yakalayabilmek için tamamen bu yeteneklerine güveniyor. Şimdiye kadar, fokların bıyıklarının bu kadar hayati bir rol oynadığı bilinmiyordu.

Dr. Hanke ve ekibi, Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlanan araştırmalarında, Henry adını verdikleri bir fokun gözlerini bağlayarak bir dizi deney yaptı.

Bilim adamları, fokların avlarının büyüklüğü ve hızları hakkında bilgi sahibi olabildiğine dair bulgular da elde ettiklerini söyledi.



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