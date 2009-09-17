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Çevre

Fok ve Yunus katliamına AB onayı

Danimarka, İzlanda, Norveç, Japonya ve Kanadalı balıkçılar hükümetlerinden aldıkları yasal izinle fok, yunus ve balina katliamına başladı.

17 Eylül 2009 03:00

Danimarka, İzlanda, Norveç, Japonya ve Kanadalı balıkçılar hükümetlerinden aldıkları yasal izinle fok, yunus ve balina katliamına başladı. Avrupa Birliği her yıl yapılan ve adeta denizlerin kana bulandığı katliamı, hayvanların bir kısmının tıbbi deneylerde kullanıldığını gerekçe göstererek onaylıyor.


FOK KATLİAMININ GÖRÜNTÜLERİ

Batı toplumu, her yıl düzenli olarak katlettiği fok ve balina avına yeniden hız verdi. Danimarka, İzlanda, Norveç, Japonya ve Kanadalı balıkçılar hükümetlerinden aldıkları yasal izinle fok, yunus ve balina katliamına başladı. Balıkçılar eti Uzak Doğu’da çok pahalıya satılan yunus ve balinaları avlamak için teknelerle okyanusa açıldı. Balıkçıların, insanlardan korkmayan ve dost olarak gördüğü için teknelerinin yanına kadar yanaşan yunus ve fok balıklarını çelik zıpkınlar hatta kafalarına çivili sopalarla vurarak öldürmesi ile ilgili görüntüler ise ajanslardan dünya basınına servis edildi. Her yıl düzenli olarak Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu açıklarında yapılan avlarda yavrulama döneminde olan ve nesli tükenen bu hayvanlar acımasızca katledilirken, anne sütüne muhtaç olan yavruları ise açık denizde ölüme terk ediliyor.

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