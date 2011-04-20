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Dünya

'Fok ürünlerini almayın!'

Pamela Anderson Çin Hükümeti'ndeki bakanlara fok ürünlerini yasaklamaları için bir mektup yolladı...

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Pamela Anderson Çin Hükümeti'ndeki bakanlara fok ürünlerini yasaklamaları için bir mektup yolladı.

Geçtiğimiz ocak ayında Çin, Kanada'nın fok avı ile elde ettiği ürünleri alabileceğini açıklamıştı. Oysa ki Avrupa Birliği'ne üye ülkeler yıllar öncesinde fok ürünlerini almayı durdurdu. Avrupa Birliği'nin bu kararı fok endüstrisinde sıkıntı yarattı.  



Bu sıkıntıya rağmen bu yıl Kanada, fok avı kotasını 1971'den bu yana en yüksek seviyeye çekti. Bu yıl fok avcıları 468.200 fok avlayabilecek. 

Pamela Anderson Çin Hükümeti'ndeki bakanlara yazdığı mektubunda "Bu katliama tanık oluyorsanız, fok ürünlerinin Çin'e girmemesi için elinizden geleni yapacağınıza da inanıyorum." diyor...



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