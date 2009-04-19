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Çevre

Fok katliamı büyüyor

Kanada hükümeti bu yılki av sezonunda 338.200’ün fokun öldürülmesine izin verdi.

19 Nisan 2009 03:00

Kanada hükümeti bu yılki av sezonunda 338.200’ün fokun öldürülmesine izin verdi.

Yani bu yıl 55.000 daha fazla fok öldürülecek. Balıkçılık bakanı Gail Shea’nın açıklamasına göre kısa bir süre başlayacak av sezonunda 280.000 semer foku (Phoca groenlandica) 8200 balonlu fok (Cystophora cristata) ve 50.000 gri fok Halichoerus grypus) öldürülecek. Hayvanları koruma dernekleri bu kararı skandal olarak değerlendirdiler.

Uluslararası Hayvanları Koruma Birliği “Humane Society” ise fokların hızla azaldığı konusunda uyardı. Kanada hükümeti semer fokunu koruma altına alması gerekirken katlediyor diyor birliğin müdürü Rebecca Aldworth. IFAW (Uluslararası Hayvanları Koruma Vakfı) çalışanı Sherly fink ise bu kadar çok fokun gereksiz yere öldürüldüğünü, çünkü dünya piyasasının artık fok kürküne doyduğunu vurguladı.

Fok sayısının önemli ölçüde azalması bekleniyor. Yetkililer Kanada’nın doğu sahillerinde yaklaşık olarak 6,4 milyon fokun yaşadığını tahmin ediyorlar. Her yıl tekrarlanan fok avı dünya genelindeki en büyük toplu hayvan katliamı. Yüzlerce balıkçı fokları en acımasız şekillerde öldürüyorlar.

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