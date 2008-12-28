Fok ‘Badem’i yine yaraladılar

Akdeniz foku Badem yaralandı ve insanlardan kaçmaya başladı. Görgü tanıtları: Sol gözü kapalı, kafasının arkasında yara izi var



Datça'ya bağlı Palamutbükü'ne gelen Akdeniz foku ‘Badem' insanlardan kaçmaya başladı. Görgü tanıkları ‘Badem'in eski alışkanlıklarının aksine hiç karaya çıkmadığını, kafasının arkasında yara izinin bulunduğunu ve bir gözünün kapalı olduğunu söyledi.



Aydın'ın Didim açıklarında 2 yıl önce bulunarak, Foça Fok Rehabilitasyon Merkezi'nde işadamı Mustafa Koç tarafından tedavisi yaptırılan Akdeniz foku Badem, Muğla'nın Datça İlçesi'ne bağlı Palamutbükü'nde yeniden ortaya çıktı. İki ay önce de Palamutbükü'ne gelen Badem, bu kez eski alışkanlıklarının aksine hiç denizden çıkmadı. İki gün sonra kayıplara karışan Badem'in zaman zaman teknelere yaklaştığını belirten görgü tanıkları, bademin yaralı olduğunu söyledi.



Palamutbükü'nde Paloma Blanca isimli özel bir yatın bakımını yapan 22 yaşındaki Levent Yorulmaz, ‘Badem'in yaralarını gösteren fotoğrafını çektiğini belirterek, şöyle dedi:



“Badem' iki gün önce buraya geldi. Ancak, hiç karaya çıkmadı. Sahilden uzak, açık bir yerde sanki bir şişe gibi vücudunun yarısı denizin içinde durup bakıyordu. Bir ara bakımını yaptığım yatın yanına geldi. O zaman fotoğraflarını çektim. Fotoğraflarda da açıkça görüldüğü gibi bademin kafasının arkasınd 11:34:03a sol tarafta kesik izi vardı. Sol gözü sürekli kapalıydı. Yaralandığı belli oluyordu. Daha sonra ortadan kayboldu.”



Yorulmaz, ‘Badem' için kaygılandığını anlatırken, “Palamutbükü'ne iki ay önce geldiğinde herkesin sevgilisi olmuştu. Kıyıya çıkıp güneşleniyordu. Bu kez insanlardan ürküyordu. Palamutbükü'ne gelmeden önce uğradığı yerde birileri tarafından mutlaka sert cisimle vurularak yaralanmış olmalı ki, insanlardan uzak duruyordu” diye konuştu.