Fok ‘Badem’i yine yaraladılar

Akdeniz foku Badem yaralandı ve insanlardan kaçmaya başladı. Görgü tanıtları: Sol gözü kapalı, kafasının arkasında yara izi var
Datça'ya bağlı Palamutbükü'ne gelen Akdeniz foku ‘Badem' insanlardan
kaçmaya başladı. Görgü tanıkları ‘Badem'in eski alışkanlıklarının
aksine hiç karaya çıkmadığını, kafasının arkasında yara izinin
bulunduğunu ve bir gözünün kapalı olduğunu söyledi.
Aydın'ın Didim açıklarında 2 yıl önce bulunarak, Foça Fok
Rehabilitasyon Merkezi'nde işadamı Mustafa Koç tarafından tedavisi
yaptırılan Akdeniz foku Badem, Muğla'nın Datça İlçesi'ne bağlı
Palamutbükü'nde yeniden ortaya çıktı. İki ay önce de Palamutbükü'ne
gelen Badem, bu kez eski alışkanlıklarının aksine hiç denizden çıkmadı.
İki gün sonra kayıplara karışan Badem'in zaman zaman teknelere
yaklaştığını belirten görgü tanıkları, bademin yaralı olduğunu söyledi.
Palamutbükü'nde Paloma Blanca isimli özel bir yatın bakımını yapan
22 yaşındaki Levent Yorulmaz, ‘Badem'in yaralarını gösteren fotoğrafını
çektiğini belirterek, şöyle dedi:
“Badem' iki gün önce buraya geldi. Ancak, hiç karaya çıkmadı.
Sahilden uzak, açık bir yerde sanki bir şişe gibi vücudunun yarısı
denizin içinde durup bakıyordu. Bir ara bakımını yaptığım yatın yanına
geldi. O zaman fotoğraflarını çektim. Fotoğraflarda da açıkça görüldüğü
gibi bademin kafasının arkasınd 11:34:03a sol tarafta kesik izi vardı. Sol gözü
sürekli kapalıydı. Yaralandığı belli oluyordu. Daha sonra ortadan
kayboldu.”
Yorulmaz, ‘Badem' için kaygılandığını anlatırken, “Palamutbükü'ne
iki ay önce geldiğinde herkesin sevgilisi olmuştu. Kıyıya çıkıp
güneşleniyordu. Bu kez insanlardan ürküyordu. Palamutbükü'ne gelmeden
önce uğradığı yerde birileri tarafından mutlaka sert cisimle vurularak
yaralanmış olmalı ki, insanlardan uzak duruyordu” diye konuştu.