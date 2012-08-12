Foça'daki saldırıyı gerçekleştirenin parmak izleri bulundu

Foça’daki patlama yerinde bulunan su şişesi ve uzaktan kumandanın pillerinin bağlandığı koli bandında aynı kişinin parmak izi tespit edildi. Bir kişi de patlayıcıyı getiren kurye olabileceği şüphesiyle tutuklandı.

Bahri Karataş'ın Milliyet'teki haberine göre; İzmir’in Foça ilçesi Değirmenlik Caddesi’nde, Er Özkan Ateşli’nin şehit edildiği askeri servis otobüsüne yapılan bombalı saldırının faillerini yakalamak için tüm teknolojik olanaklar sefer edildi. Polis seri operasyonlar düzenlerken, kurye olabileceğinden şüplenilen bir kişi tutuklandı. Tutuklanan Ş.K. adlı zanlının, PKK adına patlayıcıyı getiren kişi olduğundan şüphesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Polis, bombacının olay yerine yalnız geldiğini düşündüklerini, uzaktan kumanda için kullandığı piller ve su içtiği pet şişelerin üzerinde bulunan parmak izlerinden kimliğinin tespit edilip yakalanmasına çalışıldığını belirtti.



Şişe ve banta aynı izler



Olayın ardından bölgede yapılan aramalarda, yolun kenarındaki ağaçlık alanda, çöp görüntüsü verilerek, bırakılan bombaları patlatmakta kullanılan uzaktan kumandanın, birbirine koli bantıyla sarılmış pilleri ve biri bir, diğeri yarım litrelik iki su şişesi bulundu.

Bombayı patlatan saldırganın bir litrelik su şişesinin çoğunu içtiği, yarım litre olan su şişesinin de yarıya kadar dolu olduğu, pillerin ve pet şişelerin üzerinde birbirine benzer parmak izlerine rastlandığı belirtildi. Bu bölgedeki izlerden, pillerin ve su şişelerinin üzerindeki parmak izlerinden, saldırganın olay yerine yalnız geldiği kanaatine varıldı.

Bulunan parmak izinin karşılaştırmasının sürdüğü, saldırıyı yapan saldırganın kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarının da inceleniyor ve elde edilen bilgiler doğrultusunda bazı adreslere operasyonlar yapılıyor.



Kurye şüphelisi tutuklandı



Saldırıyı yapan bombacının yakalanması için tüm teknolojik olanaklar seferber edilirken, TIR şoförlüğü yapan Ş.K., patlayıcıları getiren kurye olabileceği gerekçesiyle İzmir Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Menemen ilçesinde örgütsel dokümanlarla yakalanan Ş.K., suçlamaları kabul etmedi. Polis, 2005 yılında PKK'ya kuryelik yapmaktan hakkında işlem yapıldığı belirtilen Ş.K. ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.



Şoför tehlikeyi atlatamadı



Foça ilçesi Değirmenlik Caddesi’nde, 9 Ağustos perşembe günü saat 08.15’de, Foça Deniz Üssü’ne giden servis otobüsünün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti. 8 dakika sonra itfaiye ekibi ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu sırada yaklaşık 10 metre ileride ikinci bir patlama olmuştu. Çifte bombalı terör saldırısında, Er Özkan Ateşli şehit düşmüş, 1’i sivil 11 kişi yaralanmıştı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5’nin tedavilerine devam edildiği ve sadece servis otobüsünün şoförlüğünü yapan Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.