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FOÇA'DA ASKERİ LOJMAN BÖLGESİNDE YANGIN FOÇA (A.A) 

04 Ekim 2010 20:23

-FOÇA'DA ASKERİ LOJMAN BÖLGESİNDE YANGIN FOÇA (A.A) - 04.10.2010 - İzmir'in Foça ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Çıkarma Filosu Komutanlığı ve Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığına ait askeri lojmanların bulunduğu bölgede otluk ve ağaçlık alanda başlayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki Çıkarma Filo Komutanlığı ve Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığına ait lojmanların bulunduğu alandaki otluk ve ağaçlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Foça Belediyesi itfaiye ekipleri ile askeri söndürme araçlarının müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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