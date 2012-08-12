Foça saldırısında ağır yaralanan askerin beyin ölümü gerçekleşti!

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan aracın şoförü Uzman Çavuş Hasan Furkan Özmen'in tedavi gördüğü Ege Üniversitesi hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.
İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan aracın şoförü uzman çavuş Hasan Furkan Özmen 'in tedavi gördüğü Ege Üniversitesi hastaneden kötü haber geldi.
Ege Üniversitesi hastanesinde tedavi gören Hasan Furkan Özmen’in beyin ölümü gerçekleşti.
İzmir’in Foça ilçesinde askeri üsse giden servis otobüsüne saldırı düzenlenen saldırda, art arda meydana gelen iki patlamada 1 asker şehit olmuştu.
Çavuş Hasan Furkan Özmen’in büyük bir yüreklilik göstererek, hareket halindeki aracı durdurup kayıp sayısını artıracak kazayı önlediği ortaya çıkmıştı.