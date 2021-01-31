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Foça'da yamaçlardan kopan kaya parçaları yolu kapattı

31 Ocak 2021 16:57

İzmir'in Foça ilçesinde, dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Son günlerdeki yağışların etkisiyle bulundukları yamaçlardan koparak karayoluna düşen kaya parçaları  yolun kapanmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kayalardan temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı. 

Foça ilçe merkezi ile Yenifoça Mahallesi'ni birbirine bağlayan karayolunun Aslanburnu mevkiinde, bugün saat 01.30 sıralarında, heyelan meydana geldi. Karayolunun kenarındaki yamaçlardan kopan kaya ve toprak parçaları yolun büyük bölümünü kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine Karayolları ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol yapılan temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

 

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