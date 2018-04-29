Flynn'le ilgili haberinde hata yapan Amerikalı gazeteci Ross'a bir ay ücretsiz izin verildi

Amerikan televizyon kanalı ABC, Donald Trump'ın eski güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkında yaptığı bir haberde 'ciddi maddi hata olduğu' gerekçesiyle kıdemli araştırmacı gazeteci Brian Ross'a bir ay ücretsiz izin verdi.

Brian Ross, Trump'ın başkan adayı olduğu dönemde Flynn'e Moskova'yla iletişime geçme talimatı verdiğini duyurmuştu.

Bu haber sonrasında borsada sert düşüş yaşandı. Daha sonra ise, Trump'ın Flynn'e talimatları başkan seçildikten sonra verdiği ortaya çıktı.

Trump'ın Beyaz Saray'a çıkmadan önceki dönemde danışmanları ve Rusya arasındaki ilişkiler hakkında soruşturma devam ediyor.

Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Cuma günü resmen soruşturmada işbirliği yapma kararı almış, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ve Türkiye ile ilişkileri konularında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

Brian Ross'un özel haberi de Flynn'in itirafçı olduğunun açıklandığı Cuma günü yayınlandı.

BrianRoss'un haberinde, kimliği açıklanmayan tek kaynak, Trump'ın başkan adayı olduğu dönemde Flynn'e Rus yetkililerle bağlantı kurması için talimatı verdiğine ilişkin tanıklık yapmaya hazır olduğunu söylüyordu.

Eğer bu iddia doğru olsaydı, ABD Başkanı Trump'ın olayla ilgili daha önce yaptığı yorumlar çelişkili olacaktı.

Kanalın, ilerleyen saatlerde verdiği haberde ise Ross durumu açıklığa kavuşturup, kaynağının talimatların başkanlık seçimi sonrası geçiş sürecinde verdiğini söylediğini aktardı.

Fakat kanal, hatayla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadığı için eleştirilince daha sonra yazılı bir açıklama yayımladı.

ABC, "Dün yaptığımız ciddi hatadan dolayı derinden üzgünüz ve özür diliyoruz" dedi.

Ross, Twitter hesabından hatayla ilgili açıklamasında da 'Benim işim insanlardan hesap sormak, dolayısıyla bana hesap sorulmasını da haklı buluyorum' dedi.

Gazeteci daha önce de haberlerinden dolayı eleştirilmişti.

Colorado'daki sinema salonuna saldıran kişinin ABD'nin muhafazakâr Çay Partisi'yle bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından paylaştığı mesajda Flynn'in başkanlığı devralması öncesi geçiş sürecinde Rusya ile 'yasal' çerçevede ilişki kurduğunu belirtti.

Trump, Flynn'in görevine 'Başkan Yardımcısı'na ve FBI'a yalan söylediği için son vermek zorunda kaldığını' ifade etti ve "Gizleyecek bir şey yoktu" dedi.

Trump Cumartesi günü de gazetecilere açıklamasında bu görüşünü tekrarlayıp Rusya ile 'hiçbir gizli anlaşma' olmadığını söyledi.

Amerikan istihbarat birimleri ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de geçen yılki seçimi Trump'ın kazanması için faaliyet yürüttüğü görüşünde.