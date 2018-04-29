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BBC Türkçe

Flynn, FBI'a yalan beyanda bulunmakla suçlandı

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylemekle suçlandı. Flynn'in bugünkü duruşmada suçunu itiraf edeceği bildiriliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylemekle suçlandı. Flynn'in bugün mahkemede suçunu itiraf edeceği bildiriliyor.

yazmıştı

Gazeteye göre bu gelişme Flynn'in, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan eski FBI Başkanı Robert Mueller ile işbirliği yaptığını ya da bu yönde müzakereler yürüttüğünü gösteriyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı.

Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV de, Flynn'in şirketi Flynn Intel Group ile Ağustos 2016'da üç aylık bir sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmede, Flynn Intel Group'un Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar gözündeki imajını düzeltmek için çalışmalar yapması ve Fethullah Gülen'in faaliyetlerine yönelik araştırmalar yapması öngörülüyordu.

Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgeye göre, Inovo BV şirkete toplam 530 bin dolar ödedi.

Michael Flynn hakkında soruşturmanın açılmasının bir diğer nedeni de şirketinin Inovo BV ile sözleşme imzaladıktan sonra Türkiye adına lobi faaliyetlerinde bulunduğunu Adalet Bakanlığı'na bildirmemiş olması yatıyor.

ABD yasaları gereğince, bir Amerikan vatandaşının, yabancı bir devletin çıkarlarını temsil etmeye başladığı zaman Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunarak, kendisini "yabancı ülke lobicisi" olarak kaydettirmesi gerekiyor.

Flynn Intel Group'un ise kendisini Inovo'nun lobicisi olarak Eylül 2016'da kaydettirmiş olmasına karşın Türkiye ile ilgili herhangi bir bildirim yapmadığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye hükümetine teslim edilmesi karşılığında Flynn ve oğluna milyonlarca dolar teklif edildiğine dair iddiaların da incelendiği bildirilmişti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Flynn ve aynı ismi taşıyan oğlu Michael Flynn'e bu iş için ödenebilecek ücret 15 milyon doları bulabilecekti.

yalanlamıştı.
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