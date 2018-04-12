Florya'da arsa satışından Emlak Konut ve Galatasaray'a 832.5 milyon lira

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Emlak Konut\'un, Florya\'daki bir arsayı ihale ile satışından, yüzde 71.43\'ü Emlak Konut\'un ve yüzde 28.57\'si Galatasaray\'ın olmak üzere toplam 832 milyon 500 bin liralık gelir elde edildi.

Emlak konut\'tan yapılanaçıklamaya göre, Emlak Konut GYO merkezinde düzenlenen, İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İhalesi\'ne 9 firma katıldı. Açıklamada, ihaleyi 832.5 milyon lira teklif ile \"Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic ve San. A.Ş. firması kazandı.

Açıklamada, \"Söz konusu arsanın ekspertiz değeri 383 milyon 554 bin lira olup, 2.17 çarpan oranı ile ihale edilmiştir. Şirket payı gelirinin yaklaşık yüzde 71.43\'ü şirketimize (Emlak Konut), yaklaşık yüzde 28.57\'si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği\'ne ait olacaktır. Buna göre; Emlak Konut GYO A.Ş payı 594 milyon 654 bin lira, Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 237 milyon 845 lira olarak gerçekleşecektir\" denildi.