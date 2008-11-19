

Galatasaray’da Arda Turan kararsızlığı, bugün yapılacak toplantı ile çözülecek...



Uykusuzluk ve aşırı stres yaşaması nedeniyle ’çarpıntı atağı’ geçirerek İstanbul Büyükşehir Belediye maçında fenalaşan genç yıldıza, Galatasaray teknik heyetinin uygulayacağı antrenman programı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde büyük bir çelişkiye neden oldu. Bunun üzerine teknik heyet ile sağlık kurulu Arda için özel bir toplantı yapmaya karar verdi.



Ayrı program endişesi



Hürriyet gazetesinin haberine göre; teknik heyet, bugün yeniden çalışmaya başlayacak Arda’ya ilk olarak düz koşunun ardından ayrı bir çalışma programı uygulamayı planlıyordu. Ancak uzman mentörler, pskiyatrlar ve bazı antrenörler, bu akşam yapılacak olan antrenmanda takımıyla birlikte düz koşuya katılacak olan Arda’ya ayrı bir çalışma programı uygulanmasının uygun olmayacağı uyarısı yaptı.



Takımdan ayrı bir çalışma programı uygulamanın stres altında bulunan Arda’nın ’hasta psikolojisine’ girmesine sebep olabileceği ifade edildi. Bu tip bir durumun ise zor bir dönem geçirdiğini belirten Arda’nın üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtildi.



Başkent’te kulübede



Bu önemli uyarının üzerine G.Saray’da bu akşam yapılacak olan antrenmandan önce Florya’da ’Arda zirvesi’ yapılması kararlaştırıldı. Teknik direktör Michael Skibbe, teknik heyet, G.Saray Sağlık Kurulu’nun yapacağı toplantıdan sonra özel olarak Arda ile de bir araya gelinip kendisiyle konuşarak, uygulanacak çalışma programını karara bağlayacak.



Bu arada Skibbe’nin, hastaneden taburcu olan ve antrenmanlara katılacak olan Arda’yı, birçok sakat ve eksik futbolcu olmasına rağmen kritik Ankaraspor maçında ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünmediği öğrenildi.



