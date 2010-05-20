Florya Güneş Plajı yıllar sonra açılıyor

T24 - Kirlilik nedeniyle yıllardır kapalı olan Florya Güneş Plajı, yapılan çalışmalar sonucu bu yıl yeniden açılıyor.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda yürütülen deniz temizliği çalışmaları ve devreye alınan arıtmalar sayesinde 421 kilometre uzunluğundaki deniz kıyısı yüzülebilir kriterlere ulaştı.





Yeniden açılacak Florya Güneş Plajı, farklı bir konseptte olacak ve özel işletmeci tarafından işletilecek. Plajda 50 tuvalet, 234 soyunma kabini, 48 duş kabini, 2 büfe, 4 cankurtaran kulesi, 228 emanet dolabı ve 300 araçlık otopark yer alıyor.





İstanbul halkı, Caddebostan 1-2-3 plajları, Çiroz ve Menekşe plajlarından yine ücretsiz yararlanmaya devam edecek.





Büyükşehir Belediyesi, toplam 6 plajı İstanbullular'ın hizmetine sunarken, 18 plajda can kurtarma hizmeti veriyor.