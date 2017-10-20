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Spor

Florya derbiye kilitlendi! 

Hafta sonu Süper Lig'de ezeli rakibini konuk edecek Galatasaray'da herkes Fenerbahçe maçına odaklandı   İSTANBUL-(DHA) Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek

20 Ekim 2017 17:25

Hafta sonu Süper Lig\'de ezeli rakibini konuk edecek Galatasaray\'da herkes Fenerbahçe maçına odaklandı  

İSTANBUL-(DHA) Süper Lig\'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, pazar günü Türk Telekom Stadyumu\'nda Fenerbahçe\'yi konuk edecek.  Bu dev maç öncesi Florya\'da adeta herkes teyakkuza geçti. Teknik direktör Igor Tudor, oyuncularla tek tek ilgilinirken, idmanlarda çeşitlik taktikler üzerinde duruldu. 
TOLGA MI RODRİGUES Mİ?
Hırvat teknik adam Igor Tudor derbi kadrosunu kafasında şekillendirirken, tek soru işareti orta sahada kaldı. Sarı-Kırmızılılarda sezonun flaş isimlerinden Tolga Cigerci sakatlığı sebebiyle son oynanan iki lig maçını kaçırmıştı. Rodrigues ise Konyaspor maçını tamamlayamamış ve yerini Selçuk İnan\'a bırakmıştı. Tudor, bu iki oyuncunun sağlık durumunu ve performansını son idmanda değerlendirerek kararını verecek. 
KAPTAN SELÇUK İNAN HAZIR! 
Igor Tudor\'un ilk 11 için aklında olan bir diğer isim ise Selçuk İnan. Konyaspor maçında Rodrigues\'in yerine oyuna girdikten sonra gösterdiği performansla beğeni toplayan kaptan, hafta içinde yapılan idmanlarda da hırslı görüntüsü ile dikkatleri çekti. 
SERDAR AZİZ GERİ DÖNÜYOR! 
Sarı kart sınırında bulunması sebebiyle ligde son oynanan Konyaspor maçında formasını Denayer\'e kaptıran Serdar Aziz\'in, Fenerbahçe derbisinde ilk 11\'de sahaya çıkacağı öğrenildi. Igor Tudor, milli futbolcu ile idmanlarda özel olarak ilgilendi. 
GOMİS ÇALIŞMAKTAN BIKMIYOR! 
Bu sezon attığı 9 golle Galatasaray\'ın en golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis de derbiye özel olarak hazırlanıyor. Takım ile yaptığı idmanlar sonrası Florya\'yı terk etmeyen ve özel çalışmalar yapan yıldız golcünün, takım arkadaşlarına Fenerbahçe\'yi boş geçmeyeceğini söylediği iddia ediliyor. 
BAŞKANDAN FLORYA SÜRPRİZİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sabah Florya\'ya gelerek takımın yaptığı idmanı yerinden izledi. Başkan Özbek, tek tek futbolcularla ve teknik heyetle görüşerek derbi öncesi moral verdi. 


 

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