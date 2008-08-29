Flörte dayak, meyhaneye kilit

Büfeci dayağıyla gündeme gelen Ankara’nın en büyük ilçesi Keçiören’de 1994’te 22 olan içkili restoran sayısı şu anda "0". Eski belediye başkanı Hamza Kırmızı görevi AKP’li Turgut Altınok’a teslim ettikten sonra yaşananları şöyle anlattı: "Kimseye içkili yer ruhsatı vermediler. Baskı ve şiddetle bütün restoranlar kapatıldı."



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da evinin bulunduğu Ankara’nın en büyük ilçesi Keçiören, son günlerde "büfeci dayağıyla" gündeme geldi. 843 bin nüfusu olan Keçiören’de tek içkili restoran bulunmazken, içki satan 163 büfe gece 23.00’e kadar faaliyet gösterebiliyor. AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un seçildiği 1994 yılında, Keçiören’de 22 içkili restoran bulunurken, birkaç yıl içinde bunların tamamı kapandı.



'A takımı'ndan dayak



Keçiören’in Altınok’tan önceki Belediye Başkanı Hamza Kırmızı, "Benim dönemimde içkili restoran için talepte bulunan ve şartları belediyemizce uygun görülen her işletmeye ruhsatı verildi. 1994’te, 22 içkili restoran vardı. Hatta belediyemize ait bir tesisi kiraya verip içkili restoran haline getirmiştik. Biz görevi Altınok’a teslim ettikten birkaç yıl sonra tüm restoranlar baskı ve şiddet kullanılarak kapatıldı. Kimseye de içkili restoran ruhsatı verilmedi. Adını ’A Takımı’ koydukları bir ekip oluşturarak parklarda elele tutuşanlara dayak attılar, büfecilere saldırdılar" dedi.



Arabistan'a çevirdiler



Keçiören’de kapatılan son içkili restoranın sahibi olan SHP Ankara İl Başkanı Celalettin Koç da restoranının kapatılma sürecini şöyle anlattı: "Altınok göreve başladıktan birkaç ay sonra sürekli taciz edilmeye başlandık. Restoranımız sürekli kapatılıyor ve baskı altında bırakılıyorduk. Müşterilerimiz tedirgin olmaya başlamıştı. ’A Takımı’ denilen ekip kurarak müşterilerimizi korkutuyorlardı. Biz de bir süre sonra restoranı kapatmaya karar verdik. Keçiören’i, aradan geçen 14 yıl içinde Arabistan’a çevirdiler"



Korku imparatorluğu



Hürriyet’e konuşan ve baskılardan korktukları için isimlerinin yazılmasını istemeyen alkollü içki satan büfe sahiplerinin birçoğu, Altınok’un göreve başlamasının ardından içki satışları nedeniyle kendilerine baskı yapılmasından yakındılar. Ramazan ayında baskıların daha da arttığını söyleyen başka bir büfeci ise şunları söyledi:



"İçki sattığımız için Ramazan ayında büfenin açılmasını istemiyorlar. Zabıtalar sürekli kontrole geliyor ve ’gözünün üzerinde kaşın var’ diyerek sudan sebeplerle tutanak tutup büfeleri kapatıyorlar. Fiziki güç kullanarak Keçiören’de korku imparatorluğu kurdular. İnsanlar ellerine içki alıp evlerine getirmeye korkar oldu."



İstediler de vermedik mi



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, beldelerinde içkili restoran ruhsatı isteyen kimsenin olmadığını söyledi. Altınok şunları söyledi: "Bir dönem içkili restoran işletip zarar eden ve işletmesini kapatanlar, ’Belediye baskı yapıyor’ diyerek, suçu bizim üzerimize attı. Kim bize müracaat etmiş de ruhsat alamamış? Eğer nezih bir aile ortamı ya da vatandaşların tamamının girebileceği nezih bir içkili restoran için benden ruhsat istesinler hemen vermeye hazırım." Altınok içkili büfelerin gece 23.00’ten itibaren kapatılması kararının ise valilikçe alındığını söyledi.

