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Dünya

Florida'da zincirleme trafik kazası: 10 ölü GAINSVILLE (A.A)

30 Ocak 2012 01:45

-Florida'da zincirleme trafik kazası: 10 ölü GAINSVILLE (A.A) - 29.01.2012 - ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü. Polis, Gainsville'in güneyinde eyaletler arası yolda sis ve aynı zamanda bölgede çıkan yangının dumanı nedeniyle meydana gelen kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.   En az 5 araçla 6 traktör römorkunun karıştığı kazada araçlardan bazılarının alevler içinde kaldığı, kurtarma ekiplerinin, görüş mesafesinin çok az olması nedeniyle kurbanların yerlerini çığlıkları ve iniltilerinden tespit ettikleri belirtildi.   Yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

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