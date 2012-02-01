-Florida'da seçimin galibi Romney TAMPA (A.A) - 01.02.2012 - Eski Massachusetts Valisi Mitt Romney, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD başkan adaylığı yarışında, kritik önemdeki Florida eyaletini açık ara kazandı. Eyalete yönelik yapılan anket sonuçları doğru çıktı. Romney, beklenildiği gibi Florida'da seçimi kazandı. Hem de bunu en yakın rakibi eski Temsilciler Meclisi Başkanı Mitt Gingrich ile arasını büyük ölçüde açarak yaptı. Cumhuriyetçi Parti'den alınan bilgiye göre, sandıkların yüzde 95'i açıldı. Buna göre, Romney oyların yüzde 46'sını, Gingrich ise yüzde 32'sini aldı. Florida'yı atlayarak sonraki durak olan Nevada'ya geçen eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum yüzde 13 oy oranıyla seçimi bitirdi. Santorum gibi Florida'yı pas geçmeyi tercih eden Teksas Milletvekili Ron Paul'un oy oranı ise yüzde 7 oldu. Romney'nin, Latin nüfusunun yoğun olduğu Florida'da, Cumhuriyetçi Latin oylarının yüzde 54'ünü, Gingrich'in de yüzde 29'unu aldığı belirtiliyor. -''Yoldan çekil''- Seçim kampanyası merkezini Tampa kentine kuran Romney, sandıkların kapanmasından sadece yarım saat sonra zaferini açıkladı. AA'nın da bulunduğu seçim merkezinde, sloganlar eşliğinde salona giren Romney'nin kendine güveninin büyük ölçüde arttığı dikkatlerden kaçmadı. Bu nedenle diğer Cumhuriyetçi başkan adayı rakiplerini atlayarak, partinin şimdiden başkan adayı olmuş gibi daha kesin ifadelerle ABD Başkanı Barack Obama'yı hedef tahtasına koyan Romney, ülkedeki ve daha kötü biçimde Florida'yı vuran işsizlik sorununa değinerek, bunu çözebilecek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Romney, bir başkanın ülkeye liderlik etmesi veya yoldan çekilmesi gerektiğini belirterek, Obama'ya, ''Liderlik etmen için seçildin ama başkalarını takip ettin, artık yoldan çekilme zamanın geldi. Ben, partinin ve ülkenin liderliği için hazırım'' dedi. -''Liderliğim Obama çağını sona erdirecek''- Özel sektör deneyimini hatırlatan Romney, aynen şirketlerini krizlerden, problemlerden kurtardığı gibi ABD'yi de düzlüğe çıkarabileceği mesajını verdi ve diğer Cumhuriyetçi adayları ekonomik alanda tecrübesiz olarak gösterdi. Romney, ''Beyaz Saray, Avrupa'nın en kötüsünü değil, bizim en iyimizi temsil etmeli. Benim liderliğim, Obama çağını sona erdirecek ve yeni refah çağını başlatacak'' diye konuştu. Romney, Florida'da Gingrich ile tonlarını sertleştirmeleri ve Gingrich'e yönelik olumsuz reklamlar yaptırması yönündeki eleştirilere cevaben de Cumhuriyetçi adaylar arasındaki çekişmeli rekabetin partilerini bölmediğini, tersine genel seçimlere hazırladığını söyledi. Florida seçimlerini kazanarak Romney, Genel Kurulda Cumhuriyetçi Parti'nin adayının belirleneceği oylamada 50 delege kazandı. Böylece son durumda Romney 84, Gingrich 27, Ron Paul 10, Santorum 8 delegeye sahip.