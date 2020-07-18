Florida Valisi: Spor salonlarını kapatmayacağım çünkü oradaki insanlarım sağlığı sıhhati yerinde

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ABD'de Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen spor salonlarını kapatmayacağını, çünkü spor salonlarına giden insanların "sağlığının sıhhatinin yerinde" olduğunu söyledi.

Uzmanların 'Sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak, Koronavirüs'ün olası komplikasyonlarına bağışıklık sağlamaz' yorumlarına karşın "Sağlığınız iyi durumdaysa, Koronavirüs konusunda tehlikeli durumda kalma olasılığınız çok düşük" diyen DeSantis, salonları kapatmanın mantıklı olmadığını söyledi.

DeSantis'in endişelenmemesine rağmen, sağlıklı yaşam tarzı olan birçok insan Covid-19'a yakalandı. Uzmanlar, virüsün hiçbir belirti göstermeseler bile görünüşte sağlıklı kişiler tarafından yayılabileceğini de kaydetti.

Florida, uzmanların tavsiyesine meydan okuyarak spor salonlarının yeniden açıldığı birkaç eyaletten biri olarak dikkati çekiyor. Eyalette karantina kurallarının esnetilmesinin ardından, geçen günlerde 11 bin 400'den fazla yeni vaka ve 128 ölüm bildirildi.

ABD'de salgına rağmen ekonomik kaygılarla eyaletlerin önemli ölçüde yeniden açıklasıyla, günlük Koronavirüs vaka artışında rekor üstüne rekor kırılıyor. Ülke genelinde son bir haftada günlük 70 binin üzerinde vaka bildirilirken, ABD salgının başından beri görülen 142 bin 379 ölüm ile listenin başında yer alıyor.