Florida'da kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü

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ABD'nin Florida eyaletinde bir cenaze töreni sırasında kilisede silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda biri 15 yaşında olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Florida polisinin aktardığına göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Florida'da bir kilisede gerçekleşen cenaze törenine saldırdı. 13 el ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Henüz olaya ilişkin bir gözaltı olmadı.

Kilisenin kıdemli papazı Tywuante Lupoe olayın ardından yaptığı açıklamada "Kilise cemaatinin silahlı saldırıda ölen 2 siyah erkeğin yasını tuttuğunu" söyledi.