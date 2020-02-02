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Dünya

Florida'da kiliseye silahlı saldırı: 2 ölü

Saldırıyı gerçekleştiren kişi henüz bulunamadı

02 Şubat 2020 11:18

T24 Dış haberler

ABD'nin Florida eyaletinde bir cenaze töreni sırasında kilisede silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda biri 15 yaşında olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Florida polisinin aktardığına göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Florida'da bir kilisede gerçekleşen cenaze törenine saldırdı. 13 el ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 2 kişi de hayatını kaybetti. 

Henüz olaya ilişkin bir gözaltı olmadı. 

Kilisenin kıdemli papazı Tywuante Lupoe olayın ardından yaptığı açıklamada "Kilise cemaatinin silahlı saldırıda ölen 2 siyah erkeğin yasını tuttuğunu" söyledi. 

 

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