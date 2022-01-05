Florida'da Covid vakalarının hızla arttığı hastane, doğum bölümünde işlemleri durdurmak zorunda kaldı

ABD’nin Florida eyaletinde bir hastane, sağlık çalışanlarındaki Covid-19 vakaları nedeniyle kadın doğum bölümünü kapatmak zorunda kaldı.

The Hill’de yer alan habere göre, Florida’da bulunan Holy Cross Health isimli hastane, personel arasındaki Covid-19 vakalarının da ciddi artışıyla kadın doğum bölümünü geçici olarak kapattı.

Hastane, yeni doğan yoğun bakım bölümünü açık tutacak.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, Florida eyaletinin neredeyse tamamında bulaş oranı çok yüksek durumda.