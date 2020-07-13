T24 LogoT24 Logo
Dünya

Florida, 24 saatte 15 bin Covid-19 vakasıyla ABD'de rekor kırdı

13 Temmuz 2020 00:30

Son 24 saatte 15 bin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği ABD'nin Florida eyaleti, ülkede en fazla günlük vaka artışı görülen eyalet oldu.

ETİKETLER

ABDnew yorkfloridaabd koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24