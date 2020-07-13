Florida, 24 saatte 15 bin Covid-19 vakasıyla ABD'de rekor kırdı

Son 24 saatte 15 bin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği ABD'nin Florida eyaleti, ülkede en fazla günlük vaka artışı görülen eyalet oldu.

ABD'de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine giren ilk eyaletler arasında olan Florida'da pazar günü 15 bin 229 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, 45 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Florida, New York'ta 10 Nisan'da kayda geçen 12 bin 847 günlük vaka sayısı rekorunu kırmış oldu. Ülkedeki günlük vaka artış sıralamasında ikinci sırada 11 bin 694 vakayla California eyaleti yer aldı.