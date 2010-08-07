-FLAUTRE: "ANAYASA MAHKEMESİ USTACA ÇÖZÜM BULDU" BRÜKSEL (A.A) - 08.07.2010 - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, Anayasa Mahkemesinin dünkü kısmi iptal kararını "ustaca orta yol çözüm" olarak nitelendirerek, genel seçimlerin ardından tüm siyasi partilerin yeni anayasayı gündemine almalarını istedi. Flautre, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ilgili yazılı açıklamasında, "Bu karar ustaca orta yol çözümdür. Mevcut tansiyon düşürülürken yeni anayasanın gerekli olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. Bu sınırlı reform ülkenin demokratikleşmesinin önünü açsa da 1982 anayasasının antidemokratik ruhunu değiştirmemektedir" değerlendirmesinde bulundu. Helene Flautre, "Türkiye AB katılım sürecini hızlandırmak için en başta ve öncelikle yeni demokratik anayasaya ihtiyaç duymaktadır. Tüm siyasi partilerden genel seçimlerin hemen ardından yeni anayasa projesini gündemlerine almalarını istiyorum" dedi.