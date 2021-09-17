Flash TV geri dönüyor

2019 yılında yayınına ara veren Flash TV, ekranlara geri dönüyor. Ekim ayında yeniden yayın hayatına başlaması planlanan kanalın başına Genel Yayın Yönetmeni olarak Hakan Aygün getirildi.

MedyaTava'dan Murat Aydın'ın haberine göre, gazeteci Çağlar Cilara da kanalda yerini aldı. Kanalın Ankara Haber müdürü de Halk TV ve Bizim TV adlı YouTube kanalında çalışan Lale Özan Arslan oldu.

Flash TV, son olarak gazeteci Fehmi Koru'ya bir teklif götürdü. Kanalda program yapacağı iddia edilen Koru, bugün Flash TV'ye giderek Hakan Aygün ile görüştü. Ayrıca Halk TV'de program yapan Özlem Gürses'e de Flash TV'den teklif götürüldüğü ancak Gürses ile herhangi bir görüşmenin yapılmadığı öğrenildi.