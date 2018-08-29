T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Flash!!!

EKONOMİ SERVİSİ - Merkez Bankası : Bugünden itibaren, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanacak

29 Ağustos 2018 12:12

EKONOMİ SERVİSİ - Merkez Bankası : Bugünden itibaren, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanacak

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EKONOMİ SERVİSİMerkez BankasıBugündenBankalararası Para PiyasasındaAğustos
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24