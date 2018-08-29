EKONOMİ SERVİSİ - Merkez Bankası : Bugünden itibaren, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanacak
29 Ağustos 2018 12:12
EKONOMİ SERVİSİ - Merkez Bankası : Bugünden itibaren, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanacak
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