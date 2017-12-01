DHA: Başbakanlık: Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi
01 Aralık 2017 20:36
DHA: Başbakanlık: Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir