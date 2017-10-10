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Flash!!! DHA: 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camiisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu sanık hakkında açılan davada karar açıklandı

10 Ekim 2017 23:23

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DHA: 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camiisi\'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve  “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 200\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık da aynı suçlardan müebbet hapis cezasına ve 166 şar yıl 8\'er yıl hapis cezası verildi. Karar oybirliğiyle alındı. 
 

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