T24 LogoT24 Logo
Gündem

flash 

Flash: DHA: Kapatılan "Zaman Gazetesi"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada duruşma savcısı, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi

19 Eylül 2017 21:29

Flash:

DHA: Kapatılan \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada duruşma savcısı, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay\'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Flash DHA KapatılanGazetesi"ninMümtazer TürköneAlpay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24