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DHA: Kapatılan \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada duruşma savcısı, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay\'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi