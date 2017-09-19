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DHA: Kapatılan "Zaman Gazetesi"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada duruşma savcısı, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi
19 Eylül 2017 21:29
Flash:
DHA: Kapatılan \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada duruşma savcısı, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay\'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi
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