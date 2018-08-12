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DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terör örgütleri ile ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye’yi feda etmeye kalkıyorsun

12 Ağustos 2018 19:58

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: \"Terör örgütleri ile ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye’yi feda etmeye kalkıyorsun.  Kusura bakma gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız. Talimat ile Türkiye’ye boyun eğdiremezsiniz. Hukuk diline varsanız biz varız.  Demir çelikte vergileri artırıyor vergi koyuyor vesaire. Biz Dünya Ticaret Örgütü’nün  bir üyesiyiz. Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları içerisinde böyle bir şey yok. ‘Ben yaptım oldu mantığı’ ile böyle bir şey olmaz. Şu anda Amerika’da her yer kaynıyor ‘yapılan iş yanlış’  deniyor. Doğru değil tabi” dedi.   

 

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