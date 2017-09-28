(Flaş) Fenerbahçeli yöneticiye 4 ay ceza

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin cezaları açıklandı.

Sarı-Lacivertli yöneticilerden Ahmet Önder Fırat 4 ay, Mahmut Nedim Uslu 45 gün men edildi

Alınan kararlar şöyle:

\"FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT\'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT\'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT\'ın toplam 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MAHMUT NEDİM USLU\'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir\"

İstanbul DHA