DHA: Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı,
Sanık Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti
30 Kasım 2018 17:35
DHA: Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı,
Sanık Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
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