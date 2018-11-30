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flash! DHA:  Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı,  Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün varlığının kanıtlamadığını belirtti

30 Kasım 2018 17:34

flash!

DHA:  Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, 
Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün varlığının kanıtlamadığını belirtti.  26 sanık hakkında ceza istendi.
 

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