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Dışişleri Bakanlığı: Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak, darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir

22 Ağustos 2018 16:31

Dışişleri Bakanlığı: Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak, darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.

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