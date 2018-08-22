Dışişleri Bakanlığı: Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak, darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir
22 Ağustos 2018 16:31
Dışişleri Bakanlığı: Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak, darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.
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