TSK: KANDİL’E HAVA HAREKÂTI

Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.