TSK: KANDİL’E HAVA HAREKÂTI
Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir
08 Haziran 2018 13:27
TSK: KANDİL’E HAVA HAREKÂTI
Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
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