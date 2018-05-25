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DHA: FETÖ'nün 15 Temmuz'da İBB'yi işgal girişimi sırasında 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin yargılanan sanıklardan 10'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 31'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı
25 Mayıs 2018 18:45
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DHA: FETÖ\'nün 15 Temmuz\'da İBB\'yi işgal girişimi sırasında 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin yargılanan sanıklardan 10\'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 31\'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık ise beraat etti.
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