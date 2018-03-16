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DHA : Bekir Bozdağ : Avrupa Parlamentosu bu kararı ile AB’nin üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davranmıştır; terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir

16 Mart 2018 13:47

DHA : Bekir Bozdağ : Avrupa Parlamentosu bu kararı ile AB’nin üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davranmıştır; terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir. Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır.

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