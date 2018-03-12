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DHA:TSK: İran’da 11 Mart 2018 tarihinde  düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bir uçak görevlendirilmiştir

12 Mart 2018 14:41

DHA:TSK: İran’da 11 Mart 2018 tarihinde  düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bir uçak görevlendirilmiştir.

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