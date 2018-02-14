DHA:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki terör unsurlarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın Sincan'daki aile evini ziyaret etti
14 Şubat 2018 01:36
DHA:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin\'deki terör unsurlarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan\'ın Sincan\'daki aile evini ziyaret etti.
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