DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan içinde her meşrepten her inançtan etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır" dedi
30 Ocak 2018 15:32
DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan içinde her meşrepten her inançtan etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır\" dedi.
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