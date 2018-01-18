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DHA: Bozdağ: Bölgede bir terör koridoru oluşturulması hem de koridorun güvenliği için terörist bir ordunun oluşturulması ve bu oluşumun desteklenmesi Türkiye'nin toprak ve sınır güvenliği bakımından açık bir tehdittir

18 Ocak 2018 00:54

DHA: Bozdağ: Bölgede bir terör koridoru oluşturulması hem de koridorun güvenliği için terörist bir ordunun oluşturulması ve bu oluşumun desteklenmesi Türkiye\'nin toprak ve sınır güvenliği bakımından açık bir tehdittir. 

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