DHA:MGK:Suriye'de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır
18 Ocak 2018 00:20
DHA:MGK:Suriye\'de DEAŞ ile fiilî mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle, PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin, gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.
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