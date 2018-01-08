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    DHA: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Sayın Bahçeli, Türk siyasetinde saygın bir lider

08 Ocak 2018 20:44

 

 

DHA: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: \"Sayın Bahçeli, Türk siyasetinde saygın bir lider. Dürüst bir siyaset anlayışı var. İkili oynamayan bir isim. Neyse o. Olacağı, olmayacağı net bir şekilde ifade eden bir lider. MHP, 2019 seçimlerinde  cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkça ifade etti. Bu MHP’nin kendi kararıdır. Buna saygı duyarız. Kararla ilgili bir değerlendirme hakkını kendimizde görmeyiz. Cumhurbaşkanımızın 2019’daki adaylığında destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir\" dedi.

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