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DHA:Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlama davasında karar   AFYONKARAHİSAR'da 2012 yılında 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dav

08 Ocak 2018 17:44

DHA:Afyonkarahisar\'da 25 askerin şehit olduğu patlama davasında karar 

 AFYONKARAHİSAR\'da 2012 yılında 25 askerin şehit olduğu, 8\'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Afyonkarahisar 500\'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4\'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4\'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 

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