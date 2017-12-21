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DHA : Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı

21 Aralık 2017 14:44

DHA : Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada \' İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir hükümeti devirmek istedi\' ifadesi yer aldı.  Savcı aralarında Karadayı, Bir ve komuta kademesinin yer aldığı 60 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi, diğer sanıkların beraatini talep etti ve Ölen 4 sanık için davanın düşürülmesini istedi. Duruşma 8-9-10 Ocak 2018 tarihine ertelendi. 

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